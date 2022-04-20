Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но на своих условиях, - глава МИД

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины. Но в то же время глава внешнеполитического ведомства отметил, что 5-ю статью НАТО в качестве гарантии его страна не примет.

По словам Чавушоглу, изначально Украина предложила ряду стран, среди которых Турция, США, Великобритания, Канада, стать гарантами безопасности Украины. Уже после первого раунда переговоров от Киева поступило предложение использовать в качестве гарантии 5-ю статью Североатлантического пакта.

"США, Великобритания и Канада этот пункт отвергли. Конечно, и Турция его не принимает. О том, чтобы отправить в случае конфликта в Украине в страну турецких солдат не может быть и речи. Мы пытаемся понять, какой вариант гарантий может быть эффективной альтернативой", - отметил глава МИД Турции.

Напомним, что пятая статья статута НАТО о коллективной обороне гласит, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. Впервые за свою историю НАТО применила этот пункт после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года в США.