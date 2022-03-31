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Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но после уточнения деталей

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать одной из стран, которые гарантируют безопасность Украины. При этом он отметил, что на такой шаг Анкара пойдет после уточнения деталей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание NTV.

"Мы (Турция - ред.) можем быть одной из стран-гарантов в части обеспечения безопасности Украины. Однако, конечно, детали этого должны быть уточнены", - цитирует издание заявление Эрдогана.

Турецкий лидер также заявил о неизменности позиции Анкары в отношении санкций против России. "Никаких действий против Турции со стороны России в рамках этой цепочки санкций не предпринималось", - добавил Эрдоган.

Напомним, накануне Эрдоган заявил о планах провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

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