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Турция может на год затормозить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Анкара готова отсрочить рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО (ukranews)
Автор: Евгений Прокопенко

Анкара готова отсрочить рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, пока страны не выполнят турецкие требования. Это может затянуться на год.

Об этом заявил председатель парламентского комитета Турции по международным делам Акиф Чагатай Кылыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Это вопрос жизненно важного национального интереса, и мы готовы предупредить их членство на год, если будет нужно. Турция-это вторая крупнейшая армия НАТО, которая предоставляла Украине дроны, помогающие Украине обороняться. Мы заслуживаем большего уважения", - считает Кылыч.

Парламентарий добавил, что Турция выполняет все обязательства, вытекающие из ее членства в Альянсе.

"Что они будут делать? Они предоставляли убежище террористическим организациям, которые убивают мой народ, попирают мои границы, представляют экзистенциальную угрозу моей стране. Мы лишь требуем, чтобы не было никаких различий: террористическая организация - это террористическая организация", - отметил Кылыч.

Он возразил, что задержка рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО связана с грядущими парламентскими выборами в Турции, и добавил, что переговоров с США по контрактам на поставку оружия не было.

Напомним, Турция не пойдет на компромисс со своей позицией в отношении стран, "поддерживающие терроризм и террористические организации" на саммите НАТО.

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ТурцияФинляндияШвецияНАТО