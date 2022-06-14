Турция может на год затормозить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

"Это вопрос жизненно важного национального интереса, и мы готовы предупредить их членство на год, если будет нужно. Турция-это вторая крупнейшая армия НАТО, которая предоставляла Украине дроны, помогающие Украине обороняться. Мы заслуживаем большего уважения", - считает Кылыч.

Парламентарий добавил, что Турция выполняет все обязательства, вытекающие из ее членства в Альянсе.

"Что они будут делать? Они предоставляли убежище террористическим организациям, которые убивают мой народ, попирают мои границы, представляют экзистенциальную угрозу моей стране. Мы лишь требуем, чтобы не было никаких различий: террористическая организация - это террористическая организация", - отметил Кылыч.

Он возразил, что задержка рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО связана с грядущими парламентскими выборами в Турции, и добавил, что переговоров с США по контрактам на поставку оружия не было.