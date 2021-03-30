В Турции заявили о начале испытаний собственной COVID-вакцины в виде спрея
Турецкие ученые в ближайшее время приступят к клиническим испытаниям интраназальной вакцины от коронавируса. Ее планируют применять уже в этом году.
Об этом заявил министр промышленности Турции Мустафа Варанк, передает Haberler.
Министр отметил, что препарат в виде назального спрея успешно прошел предклинические тестирования. Он уточнил, что первая фаза клинических испытаний данной вакцины от коронавируса "стартует в скором времени".
Варанк добавил, что после завершения всех клинических испытаний Турция планирует начать применение интраназальной вакцины в 2021 году.
Ученые ожидают, что COVID-вакцина в виде назального спрея будет эффективнее бороться с вирусом.
Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca готовится к испытаниям новой вакцины в виде назального спрея. Испытания препарата могут начаться на следующей неделе.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.