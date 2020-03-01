В Турции заявили, что более 100 тысяч беженцев пересекли границу с ЕС

Свыше 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Европейским союзом после того, как Анкара приняла решение открыть ее для них. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в Twitter.

"По состоянию на 19:40, число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 100577 человек", - написал он.

Напомним, греческие полицейские применили против мигрантов, которые пытаются пересечь границу с территории Турции, тяжелые водометы и слезоточивый газ. Инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. Беженцы забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами.

В ходе столкновения на погранпереходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля, один полицейский получил ранения. По данным министерства миграции в Афинах, только на этом переходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что границу в прилегающей к Греции и Болгарии провинции Эдирне пересекли 76 358 человек. В связи с этим греческий МИД обвинил Анкару в целенаправленной дезинформации.