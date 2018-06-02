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У Туреччині заборонили сервіс виклику таксі Uber

НовиниТелеком & IT    02.06.2018 - 08:39
Фото: Uber заборонили в Туреччині (flickr.com/Pensa Brasil)
Фото: Uber заборонили в Туреччині (flickr.com/Pensa Brasil)

Uber заборонили в інтересах місцевої системи таксі

В Туреччині заборонено роботу сервісу виклику таксі Uber. Відповідну заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає Daily Sabah.

Зокрема, Ердоган пояснив заборону Uber наявністю власної системи таксі в Туреччині. Він також заявив, що не дозволить іноземному перевізнику зруйнувати цю систему. Зазначимо, тільки Стамбул обслуговує близько 18 тис. традиційних таксі.

До цього Uber припинив діяльність у Болгарії, Данії та Угорщини. З обмеженнями компанія працює у Франції, Італії, Німеччини та Японії. Це пов'язано з тим, що правила сервісу не відповідають законодавству ряду європейських країн - відсутність у працівників таксі ліцензій на надання послуг, а також заниження тарифів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Uber у партнерстві з NASA створять пілотоване літаюче таксі.

 

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Теги публікації: Турция, такси, Uber  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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