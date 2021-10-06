В Турции выпал первый снег. В то же время столбики термометров в стране упали ниже ноля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Снег выпал на северо-востоке страны, в городе Ардахан - рядом с Грузией.

Местные жители говорят, что сначала начался небольшой дождь, который вскоре перешел в снег. Причем осадки не таяли, ведь столбики термометров опустились ниже ноля.

Но уже в четверг, 7 октября, временную "зиму" в Турции вновь сменит осень: в Ардахане потеплеет до +12-ти и ожидается солнце.