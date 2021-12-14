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В Турции умер украинский моряк: названа причина

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Анкара, Вторник 14 декабря 2021 15:20
В Турции умер украинский моряк: названа причина Фото: в Турции от отравления умер украинский моряк (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Турции 12 декабря в реанимации госпиталя города Самсун умер 26-летний украинский моряк. По предварительным данным, он скончался от отравления дезинфицирующим средством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Milliyet.

По данным издания, 26-летний Максим Стовба 28 ноября дежурил на грузовом судне, которое находилось возле порта Самсун. Утверждается, что украинец выпил водку, а затем дезинфицирующее средство.

В этот же день гражданина Украины с отравлением на скорой помощи доставили в госпиталь Самсуна. Украинец впал в кому и находился в реанимации. Несмотря на усилия турецких врачей вечером 12 декабря он скончался.

Известно, что Максим Стовба служил на грузовом судне, доставившим пшеницу в Турцию под флагом иностранного государства.

Напомним, в августе в Сингапуре от осложнений, вызванных коронавирусом, умер украинский моряк.

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