ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Туреччині помер український моряк: названа причина

Новость на русском →
Анкара, Вівторок 14 грудня 2021 15:20
У Туреччині помер український моряк: названа причина Фото: у Туреччині від отруєння помер український моряк (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Туреччині 12 грудня в реанімації госпіталю міста Самсун помер 26-річний український моряк. За попередніми даними, він помер від отруєння дезінфекційним засобом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Milliyet.

За даними видання, 26-річний Максим Стовба 28 листопада чергував на вантажному судні, яке знаходилося біля порту Самсун. Стверджується, що українець випив горілку, а потім дезінфекційний засіб.

В цей же день громадянина України з отруєнням на швидкій допомозі доставили в госпіталь Самсуна. Українець впав у кому і перебував у реанімації. Незважаючи на зусилля турецьких лікарів ввечері 12 грудня він помер.

Відомо, що Максим Стовба служив на вантажному судні, що доставив пшеницю до Туреччини під прапором іноземної держави.

Нагадаємо, в серпні в Сінгапурі від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер український моряк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Анкара
NEWS
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
DAILY
Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках