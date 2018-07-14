В Турции умер пострадавший в драке украинский турист

Андрей Сова умер, не приходя в сознание после драки с россиянином

В Турции умер украинский турист Андрей Сова, который пострадал в драке с россиянином. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на туроператора "Лига-Тур-Сервис".

Сообщается, что, по словам родственников Совы, он умер сегодня около 10:00. Также сообщается, что сегодня в аэропорту Запорожье готовились принять санитарный самолет с украинцем на борту, однако рейс в итоге был неожиданно отменен.

Напомним, 7 июля в турецкой Аланье россиянин избил 57-летнего украинца Андрея Сову. Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию, все это время он пребывал в коме. По некоторым данным, драка произошла во время просмотра четвертьфинала Чемпионата мира-2018 Хорватия - Россия.

