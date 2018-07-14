У Туреччині помер постраждалий у бійці український турист

Андрій Сова помер, не приходячи в свідомість після бійки з росіянином

У Туреччині помер український турист Андрій Сова, який постраждав у бійці з росіянином. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на туроператора "Ліга-Тур-Сервіс".

Повідомляється, що, за словами родичів Сови, він помер сьогодні близько 10:00. Також повідомляється, що сьогодні в аеропорту Запоріжжя готувалися прийняти літак з українцем на борту, проте рейс в підсумку було несподівано скасовано.

Нагадаємо, 7 липня в турецькій Аланії росіянин побив 57-річного українця Андрія Сову. Потерпілого у непритомному стані госпіталізували в реанімацію, весь цей час він перебував у комі. За деякими даними, бійка сталася під час перегляду чвертьфіналу Чемпіонату світу-2018 Хорватія - Росія.