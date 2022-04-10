В Турции намерены создать отдельную авиакомпанию для туристов из РФ

Правительство Турции разработало "дорожную карту" по привлечению туристов из РФ. В частности, для увеличения потока российских туристов Анкара намерена создать отдельную авиакомпанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah .

Программа турецкого правительства предусматривает три основных пункта.

Первый пункт касается оказания кредитной поддержки под государственные гарантии базирующимся в России турецким туроператорам, в частности таким компаниям, как Anex, Pegas и Coral. Общая сумма кредита может составить 300 млн долларов.

Второй пункт касается достигнутой договоренности о сотрудничестве туроператоров с крупнейшим авиаперевозчиком Турции Turkish Airlines, в рамках которой предусматривается выделение 1,5 млн мест для "пакетных" туристов из России.

При этом еще 500 тысяч туристов из России обещает перевозить лоукостер Pegasus Airlines. Таким образом, в 2022 году посетить турецкие курорты смогут 2 млн российских туристов.

Третий пункт предусматривает возможность создания новой авиакомпании, которая будет базироваться в Анталии. Рейсами авиакомпании будут перевозить только туристов из России в Турцию. В случае создания этой компании власти Турции рассчитывают привлечь дополнительно 1 млн туристов из РФ.