UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Турции прошла церемония закладки корвета для ВМС Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Турции прошла церемония закладки корвета типа ADA для Военно-Морских сил Украины. В мероприятии приняли участие представители украинского Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВС Украины.

Корвет типа ADA был заложен на одном из судостроительных заводов в Стамбуле. Строительство боевого корабля началось в конце апреля 2021 года.

Однако по турецким традициям церемония закладки киля корабля проводится только после строительства части секций и корпуса.

Согласно достигнутым договоренностям, корвет в 2022 году будет переправлен в Украину и в 2024 году он войдет в состав ВМС страны.

Фото: в Турции прошла церемония закладки корвета для ВМС Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Его строительство уже начали в Турции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияВМС Украины