В Турции прошла церемония закладки корвета типа ADA для Военно-Морских сил Украины. В мероприятии приняли участие представители украинского Минобороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВС Украины.
Корвет типа ADA был заложен на одном из судостроительных заводов в Стамбуле. Строительство боевого корабля началось в конце апреля 2021 года.
Однако по турецким традициям церемония закладки киля корабля проводится только после строительства части секций и корпуса.
Согласно достигнутым договоренностям, корвет в 2022 году будет переправлен в Украину и в 2024 году он войдет в состав ВМС страны.
Фото: в Турции прошла церемония закладки корвета для ВМС Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Его строительство уже начали в Турции.