Корвет типа ADA был заложен на одном из судостроительных заводов в Стамбуле. Строительство боевого корабля началось в конце апреля 2021 года.

Однако по турецким традициям церемония закладки киля корабля проводится только после строительства части секций и корпуса.

Согласно достигнутым договоренностям, корвет в 2022 году будет переправлен в Украину и в 2024 году он войдет в состав ВМС страны.

Фото: в Турции прошла церемония закладки корвета для ВМС Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)