В Турции подорвали полицейский автобус, есть пострадавшие

Фото: место взрыва в Турции (aa.com.tr)

В результате взрыва ранены четыре человека

В Турции прогремел взрыв, в результате чего четыре человека получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.

Взрыв прогремел на юге Турции в провинции Адана. Как отметил губернатор провинции Адан Махмут Демирташ, взрывное устройство сработало в районе Юрегир, когда рядом проезжал полицейский автобус.

По его словам, взрыв был вызван импровизированным взрывным устройством или другим типом бомбы. Вооруженные полицейские оцепили район, где произошел взрыв.

По предварительным данным, никто из раненых серьезно не пострадал. Кто стоит за нападением, пока неизвестно.

Напомним, недавно на востоке Афганистана боевики атаковали госучреждение. Смертник ворвался в здание и привел в действие пояс шахида, а вслед за этим открыли огонь боевики. 12 человек пострадали, в том числе женщина и ребенок.

Также, как ранее сообщало РБК-Украина, в Сомали террористы напали на военную базу, в результате чего погибли по меньшей мере восемь военнослужащих. Нападение было совершено утром 22 сентября на базу Сомалийской национальной армии в провинции Нижний Сабель.