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В Турции показали новый "Байрактар": на что способно боевое "Красное яблоко"

Новина українською →
Самсун, Вторник 30 августа 2022 18:58
В Турции показали новый "Байрактар": на что способно боевое "Красное яблоко" Фото: новый беспилотник Bayraktar Kızılelma (twitter.com/BaykarTech)
Автор: Сергей Новиков

На технологическом фестивале в турецком городе Самсун впервые публично представили беспилотный военный самолет Bayraktar Kızılelma ("Красное яблоко").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как заявил технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар, системы Bayraktar Kızılelma - это будущее военной авиации. По его словам, они способны к агрессивному маневрированию и обладают развитой системой искусственного интеллекта.

Фото: Bayraktar Kızılelma (twitter.com/SSDergilik)

Что известно о "Красном яблоке"

Bayraktar Kızılelma - это новейший реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотный летательный аппарат.

Согласно проектным данным, этот самолет имеет рабочую высоту 12 000 метров и полезную нагрузку 1,5 тонны. Причем для его строительства используются двигатели украинского производства. Первые полеты ожидаются в 2023 году.

Самолет-беспилотник сможет наносить удары по объектам противника, а также подавлять системы противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что производитель "Байрактаров" окончательно отказался поставлять ударные беспилотники России.

Отметим, модификация Bayraktar TB-2 успешно применяется Вооруженными силами Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

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