В Турции показали новый "Байрактар": на что способно боевое "Красное яблоко"
На технологическом фестивале в турецком городе Самсун впервые публично представили беспилотный военный самолет Bayraktar Kızılelma ("Красное яблоко").
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Как заявил технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар, системы Bayraktar Kızılelma - это будущее военной авиации. По его словам, они способны к агрессивному маневрированию и обладают развитой системой искусственного интеллекта.
Фото: Bayraktar Kızılelma (twitter.com/SSDergilik)
Что известно о "Красном яблоке"
Bayraktar Kızılelma - это новейший реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотный летательный аппарат.
Согласно проектным данным, этот самолет имеет рабочую высоту 12 000 метров и полезную нагрузку 1,5 тонны. Причем для его строительства используются двигатели украинского производства. Первые полеты ожидаются в 2023 году.
Самолет-беспилотник сможет наносить удары по объектам противника, а также подавлять системы противовоздушной обороны.
Напомним, ранее сообщалось, что производитель "Байрактаров" окончательно отказался поставлять ударные беспилотники России.
Отметим, модификация Bayraktar TB-2 успешно применяется Вооруженными силами Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
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