У Туреччині показали новий "Байрактар": на що здатне бойове "Червоне яблуко"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Як заявив технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар, системи Bayraktar Kızılelma - це майбутнє військової авіації. За його словами, вони здатні до агресивного маневрування і володіють розвиненою системою штучного інтелекту.

Фото: Bayraktar Kızılelma (twitter.com/SSDergilik)

Що відомо про "Червоне яблуко"

Bayraktar Kızılelma - це новітній реактивний надзвуковий малопомітний палубний безпілотний літальний апарат.

Згідно з проектними даними, цей літак має робочу висоту 12 000 метрів і корисне навантаження 1,5 тонни. Причому для його будівництва використовуються двигуни українського виробництва. Перші польоти очікуються в 2023 році.

Літак-безпілотник зможе наносити удари по об'єктах противника, а також придушувати системи протиповітряної оборони.