В Турции планируют обнародовать текст будущей конституции в 2022 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в первой половине 2022 года начнется основная фаза разработки конституции страны. После чего она будет представлена гражданам Турции.

По словам турецкого лидера, в основном законе ключевым звеном будет являться именно народ.

"Принятие подобного решения является необходимостью для истории Турции, а также для всего мирового сообщества. Это позволит гражданам страны жить в благополучии и спокойствии", - заявил он.

Новая конституция Турции заменит версию 1982 года, которая была создана на фоне военного переворота в стране. Она позволит Эрдогану расширить свои полномочия.