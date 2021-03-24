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У Туреччині планують оприлюднити текст майбутньої конституції в 2022 році

Новость на русском → Анкара, Середа 24 березня 2021 15:19
У Туреччині планують оприлюднити текст майбутньої конституції в 2022 році Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що в першій половині 2022 року розпочнеться основна фаза розробки конституції країни. Після чого вона буде представлена громадянам Туреччини.

Про це повідомляє NTV.

За словами турецького лідера, в основному законі ключовою ланкою буде саме народ.

"Прийняття подібного рішення є необхідністю для історії Туреччини, а також для всього світового товариства. Це дозволить громадянам країни жити в добробуті і мирі", - заявив він.

Нова конституція Туреччини замінить версію 1982 року, яка була створена на тлі військового перевороту в країні. Вона дозволить Ердогану розширити свої повноваження.

Нагадаємо, на початку лютого цього року Ердоган заявив про необхідність розпочати дискусію про розробку нової конституції країни. Він зазначив, що створення основного закону країни має бути прозорим.

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