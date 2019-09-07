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В Турции оппозиционную журналистку засудили за твиты с критикой президента

Новости » Политика    07.09.2019 - 05:19
В Турции оппозиционную журналистку засудили за твиты с критикой президента
Фото: Джанан Кафтанджиоглу (mk-turkey)

Ее приговорили к почти 10 годам заключения

В Турции к почти десяти годам лишения свободы суд приговорил лидера стамбульского отделения оппозиционной партии страны за серию твитов против власти. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Джанан Кафтанджиоглу возглавляет в Стамбуле светскую Республиканскую народную партию в городе. Ее признали виновной в оскорблении государственных учреждений и президента страны, а также в участии в террористической пропаганде.

Кафтанджиоглу все обвинения отрицает и настаивает на том, что суд был политически мотивированный. Она планирует обжаловать приговор.

В связи с приговором журналистке, в знак солидарности с ею и протеста против приговора у здания суда в Стамбуле собрались ее сторонники.

Напомним, генеральный секретарь по иностранным делам Йоханнес Петерлик заявил, что запрет на въезд в Украину руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу "является актом цензуры, который неприемлем в Европе". Генсек МИД призвал предоставить доказательства обвинений Украины против журналиста ORF.

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