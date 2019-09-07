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У Туреччині опозиційну журналістку засудили за твіти з критикою президента

Новини » Політика    07.09.2019 - 05:19
У Туреччині опозиційну журналістку засудили за твіти з критикою президента
Фото: Джанан Кафтанджиоглу (mk-turkey)

Її засудили до майже 10 років ув'язнення

В Туреччині до майже десяти років позбавлення волі суд засудив лідера стамбульського відділення опозиційної партії країни через серію твітів проти влади. Про це передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

Джанан Кафтанджиоглу очолює в Стамбулі світську Республіканську народну партію в місті. Її визнали винною в образі державних установ і президента країни, а також в участі терористичної пропаганди.

Кафтанджиоглу всі звинувачення відкидає і наполягає на тому, що суд був політично мотивований. Вона планує оскаржити вирок.

У зв'язку з вироком журналістці, в знак солідарності з нею і протесту проти вироку біля будівлі суду в Стамбулі зібралися її прихильники.

Нагадаємо, генеральний секретар у закордонних справах Йоханнес Петерлик заявив, що заборона на в'їзд в Україну керівнику українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу "є актом цензури, який неприйнятний в Європі". Генсек МЗС закликав надати докази звинувачень України проти журналіста ORF.

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