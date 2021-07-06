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В Турции обнаружили первые случаи штамма Delta Plus сразу в трех городах

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Стамбул, Вторник 06 июля 2021 13:18
В Турции обнаружили первые случаи штамма Delta Plus сразу в трех городах Фото: в Турции обнаружили первые случаи штамма Delta Plus сразу в трех городах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Первые случаи нового штамма коронавируса Delta Plus обнаружили сразу в трех городах Турции. В частности, случай заражения зафиксировали в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indigodergisi.

"В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксированный вариант Delta Plus. Во всех случаях больные были вакцинированы. Их состояние хорошее, в госпитализации не нуждаются",- заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Кроме этого, количество инфицированных штаммом Delta в 30 провинциях выросло до 286 человек.

Напомним, ранее Турция заявила о 134 выявленных случаях заражения штаммом коронавируса Delta в 16 провинциях.

Отметим, что штамм Delta Plus может представлять большую опасность, чем оригинальный вирус, поскольку легче передается и устойчив к вакцинам и иммунитета.

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