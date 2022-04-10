У Туреччині мають намір створити окрему авіакомпанію для туристів з РФ

Уряд Туреччини розробив "дорожню карту" по залученню туристів з РФ. Зокрема, для збільшення потоку російських туристів Анкара має намір створити окрему авіакомпанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah .

Програма турецького уряду передбачає три основні пункти.

Перший пункт стосується надання кредитної підтримки під державні гарантії турецьким туроператорам, що базуються в Росії, зокрема таким компаніям, як Anex, Pegas і Coral. Загальна сума кредиту може скласти 300 млн доларів.

Другий пункт стосується досягнутої домовленості про співпрацю туроператорів з найбільшим авіаперевізником Туреччини Turkish Airlines, в рамках якої передбачається виділення 1,5 млн місць для "пакетних" туристів з Росії.

При цьому ще 500 тисяч туристів з Росії обіцяє перевозити лоукостер Pegasus Airlines. Таким чином, у 2022 році відвідати турецькі курорти зможуть 2 млн російських туристів.

Третій пункт передбачає можливість створення нової авіакомпанії, яка базуватиметься в Анталії. Рейсами авіакомпанії будуть перевозити тільки туристів з Росії до Туреччини. У разі створення цієї компанії влада Туреччини розраховує залучити додатково 1 млн туристів з РФ.