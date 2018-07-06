В турнирах под эгидой УЕФА разрешили проводить четвертую замену

В регламент европейских турниров внесены важные изменения

УЕФА объявил о введении правила, согласно которому в дополнительное время матча командам разрешается провести четвертую замену, сразу в нескольких турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В первую очередь изменение коснется таких турниров, как Лига чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Лига чемпионов среди женщин, чемпионат Европы, чемпионат Европы среди женщин, Кубок регионов. Также четвертая замена будет введена в матчах национальных сборных в рамках Лиги наций.

Если команда не проводит все три замены в основное время, то может использовать их в дополнительное время, сохранив при этом право на четвертую смену игроков. Кроме того, команда может внести до 12 запасных в заявку на матч.

Напомним, в начале марта решение о внесении системы видеоповторов и четвертую замену в правила футбола единогласно принял IFAB, который регулирует правила игры в футболе.

IFAB принимает решение, но не обязывает. Так, вопрос об использовании четвертой замены и системы Видеопомощь арбитрам на чемпионате мира-2018 будет принято на заседании совета ФИФА.