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В турнирах под эгидой УЕФА разрешили проводить четвертую замену

НовостиСпорт    06.07.2018 - 14:26
Фото: УЕФА разрешил четвертую замену (twitter.com/UEFAcom_ru)
Фото: УЕФА разрешил четвертую замену (twitter.com/UEFAcom_ru)

В регламент европейских турниров внесены важные изменения

УЕФА объявил о введении правила, согласно которому в дополнительное время матча командам разрешается провести четвертую замену, сразу в нескольких турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В первую очередь изменение коснется таких турниров, как Лига чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Лига чемпионов среди женщин, чемпионат Европы, чемпионат Европы среди женщин, Кубок регионов. Также четвертая замена будет введена в матчах национальных сборных в рамках Лиги наций.

Если команда не проводит все три замены в основное время, то может использовать их в дополнительное время, сохранив при этом право на четвертую смену игроков. Кроме того, команда может внести до 12 запасных в заявку на матч.

Напомним, в начале марта решение о внесении системы видеоповторов и четвертую замену в правила футбола единогласно принял IFAB, который регулирует правила игры в футболе.

IFAB принимает решение, но не обязывает. Так, вопрос об использовании четвертой замены и системы Видеопомощь арбитрам на чемпионате мира-2018 будет принято на заседании совета ФИФА.

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Теги публикации: УЕФА, Лига Европы, Лига наций, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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