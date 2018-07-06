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У турнірах під егідою УЄФА дозволили проводити четверту заміну

НовиниСпорт    06.07.2018 - 14:26
Фото: УЄФА дозволив четверту заміну (twitter.com/UEFAcom_ru)
Фото: УЄФА дозволив четверту заміну (twitter.com/UEFAcom_ru)

У регламент європейських турнірів внесені важливі зміни

УЄФА оголосив про введення правила, згідно з яким в додатковий час матчу командам дозволяється провести четверту заміну, відразу в декількох турнірах під егідою організації. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

В першу чергу зміна торкнеться таких турнірів, як Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Суперкубок УЄФА, Ліга чемпіонів серед жінок, чемпіонат Європи, чемпіонат Європи серед жінок, Кубок регіонів. Також четверта заміна буде введена в матчах національних збірних в рамках Ліги націй.

Якщо команда не проводить всі три заміни в основний час, то може використовувати їх в додатковий час, зберігши при цьому право на четверту зміну гравців. Крім того, команда може внести до 12 запасних в заявку на матч.

Нагадаємо, на початку березня рішення про внесення системи відеоповторів і четверту заміну в правила футболу одноголосно прийняв IFAB, який регулює правила гри у футболі.

IFAB ухвалює рішення, але не зобов'язує. Так, питання про використання четвертої заміни і системи відеодопомоги арбітрам на чемпіонаті світу-2018 буде схвалено на засіданні ради ФІФА.

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Теги публікації: УЕФА, Ліга Європи, Ліга націй, Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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