У турнірах під егідою УЄФА дозволили проводити четверту заміну

У регламент європейських турнірів внесені важливі зміни

УЄФА оголосив про введення правила, згідно з яким в додатковий час матчу командам дозволяється провести четверту заміну, відразу в декількох турнірах під егідою організації. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

В першу чергу зміна торкнеться таких турнірів, як Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Суперкубок УЄФА, Ліга чемпіонів серед жінок, чемпіонат Європи, чемпіонат Європи серед жінок, Кубок регіонів. Також четверта заміна буде введена в матчах національних збірних в рамках Ліги націй.

Якщо команда не проводить всі три заміни в основний час, то може використовувати їх в додатковий час, зберігши при цьому право на четверту зміну гравців. Крім того, команда може внести до 12 запасних в заявку на матч.

Нагадаємо, на початку березня рішення про внесення системи відеоповторів і четверту заміну в правила футболу одноголосно прийняв IFAB, який регулює правила гри у футболі.

IFAB ухвалює рішення, але не зобов'язує. Так, питання про використання четвертої заміни і системи відеодопомоги арбітрам на чемпіонаті світу-2018 буде схвалено на засіданні ради ФІФА.