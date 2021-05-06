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В Туркменистане ветераны оплатят свои подарки, которые вручит президент

Новина українською → Туркменистан, Четверг 06 мая 2021 13:54
В Туркменистане ветераны оплатят свои подарки, которые вручит президент Фото: ветеранов в Туркменистане заставляют оплачивать свои подарки от имени президента (turkmenportal.com)
Автор: Юлия Струк

Власть в Туркменистане обязала ветеранов Второй мировой войны и тыла сдать деньги на подарки самим себе. Подарки будут вручать от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Об этом сообщает туркменская служба "Радио Свобода".

Указано, что деньги у ветеранов-тыловиков собрали в Фарапском районе Лебапской области на востоке страны.

При этом практика сбора средств продолжается второй год подряд. Официальная цель сбора не называется.

Подчеркивается, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств, поскольку половину взноса власть удерживает на другие нужды, какие именно - не уточняется. В прошлом году ветераны были вынуждены оплачивать из своего кармана государственные награды.

Кроме того, информация о количестве ветеранов в стране недоступна.

Статус "ветеранов Великой Отечественной войны и тыла" в стране прописан в местном законодательстве. Правила предусматривают, что почти никто из ветеранов тыла не может быть моложе 90 лет, войны - моложе 94.

Напомним, ранее власти Туркменистана запретили своим гражданам собираться в очереди в государственные магазины, продающие товары по субсидированным ценам, чтобы не "портить имидж" президента.

Как писало РБК-Украина, в январе стало известно, что в Туркменистане на территории Марыйского велеята в госмагазинах продажа хлеба осуществляется только по справкам, подтверждающим количество членов семьи.

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