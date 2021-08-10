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В Туркменистане для борьбы с VPN-сервисами стали использовать Коран

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Туркменистана стали использовать в борьбе с VPN-сервисами Коран. От жителей страны требуют дать клятву на священной для мусульман книге о том, что они не будут пользоваться услугами, позволяющими обходить ограничения в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатлык".

Как рассказала изданию одна из местных жительниц, в прошлом году она решила провести домой интернет. Для этого ей пришлось записаться в очередь. Когда она подошла, то для получения услуги женщине пришлось подписать множество документов.

"А теперь у меня требуют, чтобы я поклялась на Коране, что не будет пользоваться VPN-услугами", - добавила она.

По ее словам, в стране без VPN-сервисов никакие сайты не открываются. "Даже не знаю, что делать", - посетовала женщина.

Издание отмечает, что туркменские власти для ограничения доступа к интернету жителей страны прибегали к различным способам. Например, ограничивали скорость, заблокировали социальные сети и даже сотрудничали с иностранными технологическими компаниями для слежки за своими гражданами.

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