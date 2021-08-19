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Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана

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Туркменистан , Четверг 19 августа 2021 10:28
Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана фото: Туркменистан открыл свое воздушное пространство для эвакуации людей из Афганистана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Власти Туркменистана приняли решение разрешить иностранным государствам эвакуировать своих граждан из Афганистана через воздушное пространство страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что Туркменистан предоставляет свое воздушное пространство, выполняя свои международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права.

Следует добавить, что в данный момент ряд стран эвакуируют своих граждан из Афганистана.

Напомним, что в МИД Украины рассказали, какие задачи нужно решить для продолжения эвакуации украинских граждан из Афганистана.

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