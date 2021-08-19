Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана

Власти Туркменистана приняли решение разрешить иностранным государствам эвакуировать своих граждан из Афганистана через воздушное пространство страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана .

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что Туркменистан предоставляет свое воздушное пространство, выполняя свои международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права.

Следует добавить, что в данный момент ряд стран эвакуируют своих граждан из Афганистана.