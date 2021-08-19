Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана
фото: Туркменистан открыл свое воздушное пространство для эвакуации людей из Афганистана (Getty Images)
Власти Туркменистана приняли решение разрешить иностранным государствам эвакуировать своих граждан из Афганистана через воздушное пространство страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.
В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что Туркменистан предоставляет свое воздушное пространство, выполняя свои международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права.
Следует добавить, что в данный момент ряд стран эвакуируют своих граждан из Афганистана.
Напомним, что в МИД Украины рассказали, какие задачи нужно решить для продолжения эвакуации украинских граждан из Афганистана.