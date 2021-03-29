ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не только для туристов, но и для граждан: правила въезда в Норвегию ужесточат

Новина українською → Норвегия, Понедельник 29 марта 2021 15:57
Не только для туристов, но и для граждан: правила въезда в Норвегию ужесточат Фото: в Норвегию ужесточат правила въезда с 1 апреля (freepik)
Автор: Юлия Струк

Норвегия ужесточает правила въезда в страну как для своих граждан, так и для туристов. Новые правила будут действовать с 1 апреля.

Об этом информирует пресс-служба норвежского правительства.

Согласно новым правилам, лица, сделавшие ПЦР-анализ на коронавирус, должны ждать его результаты только на станции тестирования. Правительство предупреждает, что нарушителей будут наказывать штрафом.

Также штрафы грозят и гражданам, которые не предоставят отрицательный тест на коронавирус. Таких людей могут даже не пустить на территорию страны

Кроме того, власти обязали норвежцев и тех, кто имеет постоянное место жительства в стране, предоставлять отрицательный тест на COVID-19 при въезде из стран с высоким риском заражения.

Тест нужно сделать нужно не позднее, чем за 24 часа до пересечения границы.

Напомним, Норвежский институт здравоохранения принял решение продлить ограничение на вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Решение об использовании вакцины будет рассмотрено до 15 апреля.

Как писало РБК-Украина, в Норвегии могут оштрафовать премьер-министра Эрну Сольберг за проведение вечеринки. Причиной стало празднование Дня рождения главы правительства, в результате которого были нарушены карантинные ограничения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Норвегия Карантин
NEWS
"Красную" зону расширили до 11 регионов
"Красную" зону расширили до 11 регионов
DAILY
Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"