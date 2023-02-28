UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туристів просять утриматися від походу до Карпат через лавинну небезпеку

Фото: туристів просять утриматися від походу до Карпат через лавинну небезпеку (ДСНС)
Автор: Руслан Гаращенко

У вівторок, 28 лютого, у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека. Тому туристів просять утриматись від походу в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"Сьогодні, 28 лютого, на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей очікується значна сніговладна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС закликають громадян дотримуватись правил безпеки під час походу в гори. Там наголошують, що напередодні походу необхідно ретельно спланувати свої туристичні подорожі, об'єктивно оцінюйте свої сили, фізичний стан та головне – стежити за зміною погодних умов.

Нагадаємо, ранішесиноптики розповіли, якою буде погода у перший день весни . Зокрема, завтра в Україні очікується невеликий сніг, туман та ожеледиця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
КарпатыДСНС