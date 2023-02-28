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Туристів просять утриматися від походу до Карпат через лавинну небезпеку

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Вівторок 28 лютого 2023 15:53
Туристів просять утриматися від походу до Карпат через лавинну небезпеку Фото: туристів просять утриматися від походу до Карпат через лавинну небезпеку (ДСНС)
Автор: Руслан Гаращенко

У вівторок, 28 лютого, у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека. Тому туристів просять утриматись від походу в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"Сьогодні, 28 лютого, на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей очікується значна сніговладна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС закликають громадян дотримуватись правил безпеки під час походу в гори. Там наголошують, що напередодні походу необхідно ретельно спланувати свої туристичні подорожі, об'єктивно оцінюйте свої сили, фізичний стан та головне – стежити за зміною погодних умов.

Нагадаємо, ранішесиноптики розповіли, якою буде погода у перший день весни . Зокрема, завтра в Україні очікується невеликий сніг, туман та ожеледиця.

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