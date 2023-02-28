Туристов просят воздержаться от похода в Карпаты из-за лавинной опасности

Во вторник, 28 февраля, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность. Поэтому туристов просят воздержаться от похода в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Также в ГСЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности во время похода в горы. Там отмечают, что накануне похода необходимо тщательно спланировать свои туристические путешествия, объективно оценивайте свои силы, физическое состояние и главное - следить за изменением погодных условий.

"Сегодня, 28 февраля, на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в первый день весны. В частности, завтра в Украине ожидается небольшой снег, туман и гололед.

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