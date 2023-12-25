Туристів попередили про небезпеку лавин у Карпатах

Українців закликають утриматись від походів у гори. Попереджають про третій рівень сніголавинної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Туристів попередили про сніголавинну небезпеку 3 рівня у зв’язку з відлигою в період 25 та 26 грудня. Особливо небезпечно буде на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - сказано у повідомленні.

Фото: карта Карпат (meteo.gov.ua/ua/Sniholavinni-poperedzhennya)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 25 грудня, очікуються сильні пориви вітру по усій території України, а подекуди й ожеледь.

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