Туристичним компаніям дозволили перераховувати валюту за кордон

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту". Туристичні компанії зможуть проводити валютні розрахунки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 28 квітня 2023 р. № 405.
Перелік послуг, за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити перекази, доповнено наступними позиціями:
Послуги з тимчасового розміщення (проживання), а також пов’язані з цим супутні послуги (готельні послуги, послуги з організації харчування в закладах громадського харчування, послуги з організації дозвілля в культурно-розважальних закладах, організація та надання трансферів, оренда транспорту),
Послуги з придбання квитків на авіаційний, залізничний, автомобільний, річковий, морський транспорт, бронювання та оплати круїзів, оренди морських і річкових човнів, катерів та інших суден,
Послуги з організації екскурсійного обслуговування, міжнародних заходів спортивного, виставкового, ділового та подієвого призначення,
Послуги з бронювання пакетів туристичних послуг.
Нагадаємо, в липні 2022 року Кабінет міністрів скасував постанову про перелік товарів критичного імпорту, для яких дозволено купувати валюту на міжбанку. Водночас залишається заборона на імпорт послуг.
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