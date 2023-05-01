Туристичним компаніям дозволили перераховувати валюту за кордон

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту". Туристичні компанії зможуть проводити валютні розрахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 28 квітня 2023 р. № 405.

Перелік послуг, за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити перекази, доповнено наступними позиціями: Послуги з тимчасового розміщення (проживання), а також пов’язані з цим супутні послуги (готельні послуги, послуги з організації харчування в закладах громадського харчування, послуги з організації дозвілля в культурно-розважальних закладах, організація та надання трансферів, оренда транспорту),

Послуги з придбання квитків на авіаційний, залізничний, автомобільний, річковий, морський транспорт, бронювання та оплати круїзів, оренди морських і річкових човнів, катерів та інших суден,

Послуги з організації екскурсійного обслуговування, міжнародних заходів спортивного, виставкового, ділового та подієвого призначення,

Послуги з бронювання пакетів туристичних послуг. Нагадаємо, в липні 2022 року Кабінет міністрів скасував постанову про перелік товарів критичного імпорту, для яких дозволено купувати валюту на міжбанку. Водночас залишається заборона на імпорт послуг.