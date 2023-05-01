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Туристичним компаніям дозволили перераховувати валюту за кордон

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Україна, Понеділок 01 травня 2023 15:10
Туристичним компаніям дозволили перераховувати валюту за кордон Фото: Туристичні компанії зможуть проводити валютні розрахунки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту". Туристичні компанії зможуть проводити валютні розрахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 28 квітня 2023 р. № 405.

Перелік послуг, за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити перекази, доповнено наступними позиціями:

  • Послуги з тимчасового розміщення (проживання), а також пов’язані з цим супутні послуги (готельні послуги, послуги з організації харчування в закладах громадського харчування, послуги з організації дозвілля в культурно-розважальних закладах, організація та надання трансферів, оренда транспорту),
  • Послуги з придбання квитків на авіаційний, залізничний, автомобільний, річковий, морський транспорт, бронювання та оплати круїзів, оренди морських і річкових човнів, катерів та інших суден,
  • Послуги з організації екскурсійного обслуговування, міжнародних заходів спортивного, виставкового, ділового та подієвого призначення,
  • Послуги з бронювання пакетів туристичних послуг.

Нагадаємо, в липні 2022 року Кабінет міністрів скасував постанову про перелік товарів критичного імпорту, для яких дозволено купувати валюту на міжбанку. Водночас залишається заборона на імпорт послуг.

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