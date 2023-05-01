ua ru
Пн, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Туристическим компаниям разрешили перечислять валюту за границу

Новина українською →
Украина, Понедельник 01 мая 2023 15:10
Туристическим компаниям разрешили перечислять валюту за границу Фото: Туристические компании смогут производить валютные расчеты (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в постановление "Об отдельных вопросах обеспечения осуществления импорта". Туристические компании смогут производить валютные расчеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 28 апреля 2023 г. №405 .

Перечень услуг, по импорту которых рекомендовано Национальному банку обеспечить переводы, дополнен следующими позициями:

  • Услуги по временному размещению (проживанию), а также связанные с этим сопутствующие услуги (гостиничные услуги, услуги по организации питания в общепитах, услуги по организации досуга в культурно-развлекательных заведениях, организация и предоставление трансферов, аренда транспорта),
  • Услуги по приобретению билетов на авиационный, железнодорожный, автомобильный, речной, морской транспорт, бронирование и оплату круизов, аренды морских и речных лодок, катеров и других судов,
  • Услуги по организации экскурсионного обслуживания, международных мероприятий спортивного, выставочного, делового и событийного назначения,
  • Бронирование пакетов туристических услуг.

Напомним, в июле 2022 года Кабинет министров отменил постановление о перечне товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту на межбанке. В то же время, остается запрет на импорт услуг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
DAILY
Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным