Туристическим компаниям разрешили перечислять валюту за границу

Кабинет министров внес изменения в постановление "Об отдельных вопросах обеспечения осуществления импорта". Туристические компании смогут производить валютные расчеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 28 апреля 2023 г. №405 .

Перечень услуг, по импорту которых рекомендовано Национальному банку обеспечить переводы, дополнен следующими позициями: Услуги по временному размещению (проживанию), а также связанные с этим сопутствующие услуги (гостиничные услуги, услуги по организации питания в общепитах, услуги по организации досуга в культурно-развлекательных заведениях, организация и предоставление трансферов, аренда транспорта),

Услуги по приобретению билетов на авиационный, железнодорожный, автомобильный, речной, морской транспорт, бронирование и оплату круизов, аренды морских и речных лодок, катеров и других судов,

Услуги по организации экскурсионного обслуживания, международных мероприятий спортивного, выставочного, делового и событийного назначения,

Бронирование пакетов туристических услуг. Напомним, в июле 2022 года Кабинет министров отменил постановление о перечне товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту на межбанке. В то же время, остается запрет на импорт услуг.