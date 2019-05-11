"Турецкий поток" должны ввести в эксплуатацию к концу 2019 года

Представитель консорциума "Турецкий поток" Аслы Эсен заявила, что газопровод будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Эсен рассказала, что в данное время завершенно строительство морского участка и начато испытания устойчивости и безопасности.

"Проект, как и было запланировано, будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Завершено более 70 процентов работ в рамках строительства приемного терминала в поселке Кыйыкей, которое считается последним этапом реализации проекта. Поэтому, несомненно, трубопровод будет сдан в эксплуатацию в срок", - сообщила представитель консорциума.

Также она рассказала, что было совершено строительство сухопутного участка газопровода на территории РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Газпром" рассчитывает на запуск "Турецкого потока" в 2019. По словам представителя "Газпрома", в данный момент заканчиваются работы по приемному терминалу и ведется строительство сухопутного участка, а в Турции также ведутся работы по сварке и строительству трубы.