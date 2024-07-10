Турецький омбудсмен може поїхати до українських військовополонених в Росію, - Лубінець

Турецький головний омбудсмен Шереф Малкоч може відвідати Росію для моніторингу ситуації з дотриманням прав українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram .

За словами Лубінця, він провів телефонну розмову з Малкочем та подякував йому за спостереження за захистом прав українських дітей у Туреччині, які постраждали від російської агресії.

Також омбудсмени обговорили механізми повернення українських цивільних заручників з Росії. На зустрічі був присутній заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, якого росіяни утримували з 2021 року. Він поділився своїми думками з турецьким омбудсменом.

"Крім того, обговорили можливий візит пана Малкоча на територію Росії з метою моніторингу дотримання прав українських військовополонених", - розповів Лубінець.