Турецький омбудсмен може поїхати до українських військовополонених в Росію, - Лубінець
Турецький головний омбудсмен Шереф Малкоч може відвідати Росію для моніторингу ситуації з дотриманням прав українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.
За словами Лубінця, він провів телефонну розмову з Малкочем та подякував йому за спостереження за захистом прав українських дітей у Туреччині, які постраждали від російської агресії.
Також омбудсмени обговорили механізми повернення українських цивільних заручників з Росії. На зустрічі був присутній заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, якого росіяни утримували з 2021 року. Він поділився своїми думками з турецьким омбудсменом.
"Крім того, обговорили можливий візит пана Малкоча на територію Росії з метою моніторингу дотримання прав українських військовополонених", - розповів Лубінець.
Утримання українських військовополонених
Нагадаємо, Україна провела з Росією вже низку обмінів військовополоненими. У їхньому ході РФ віддавали окупантів, які, судячи з фото, перебували у здоровому стані.
При цьому Росія повертала в Україну схудлих захисників, з яких знущалися в полоні.
Як розповів нещодавно президент України Володимир Зеленський, всього Україна та Росія провели 53 обміни. На Батьківщину вдалося повернути 3 310 українських захисників і цивільних.
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