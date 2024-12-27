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Турецький Baykar придбає італійську оборонну аерокомпанію Piaggio Aerospace

Ілюстративне фото: Baykar придбає італійську оборонну аерокомпанію Piaggio Aerospace (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Турецький виробник безпілотників Baykar Makina переміг у міжнародному тендері на купівлю італійської авіабудівної компанії Piaggio Aerospace.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Daily Sabbah.

За даними ЗМІ, у тендері брали участь ще дві іноземні компанії, однак сума продажу не розголошується.

Що відомо про Piaggio Aerospace

Ця компанія була заснована 1884 року, вона відома виробництвом бізнес-джетів P.180 Avanti, які називали небесними Ferrari. Компанія також випускає авіаційні двигуни та відіграє стратегічну роль в екосистемі оборонної промисловості Італії.

З 2018 року Piaggio перебувала під управлінням уряду після подання заяви про захист від банкрутства. Відомо, що компанія складається з двох суб'єктів в управлінні, Piaggio Aero та Piaggio Aviation. Раніше вона належала Mubadala Investment Company з Абу-Дабі.

Згідно з умовами контракту, Baykar буде підтримувати та розширювати виробництво літаків та пов'язану з цим технічну підтримку. Буде забезпечувати навчання та логістичну діяльність, а також технічне обслуговування двигунів та виробництво їх компонентів.

У заяві Baykar йдеться, що цією купівлею компанія розширює свій вплив на європейському авіаційному ринку та збільшує авіабудівні виробничі потужності.

Завод Baykar Україні

У 2022 році прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території України. Згодом компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Минулого року Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. Щороку на ньому планують виробляти понад 100 одиниць дронів.

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