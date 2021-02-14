ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Турецкие военные обезвредили более 50 террористов в Ираке

Новина українською → Ирак, Воскресенье 14 февраля 2021 04:12
Турецкие военные обезвредили более 50 террористов в Ираке Фото: Ирак (flickr)
Автор: Даша Харченко

Подразделения вооруженных сил Турции завершили проведение антитеррористической операции в районе Гара на севере Ирака. Во время операции применялись БПЛА.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулусі Акара.

В ходе операции было обезврежено 53 боевика Рабочей партии Курдистана, которые накануне убили 13 турецких граждан, которых держали в заложниках с 2015 года.

"Было установлено, что в пещере, которая была взята под контроль (ВС Турции - ред.), раньше было застрелено 13 наших граждан. Все причастные к этому убийству были нейтрализованы", - сообщил министр.

Во время операции применялись БПЛА, было поражено 50 целей, включая региональный штаб РПК.

Напомним, Соединенные Штаты направили на военную базу Айн-эль-Асад в Ираке подкрепление. Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 10 февраля США начали вывод своих войск с 15 военных баз в Ираке. При этом Вашингтон пока данную информацию не отреагировал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Турция Ирак террористы
NEWS
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир