Турецькі військові знешкодили понад 50 терористів в Іраку

Підрозділи збройних сил Туреччини завершили проведення антитерористичної операції в районі Гара на півночі Іраку. Під час операції застосовувалися БПЛА.

В ході операції було знешкоджено 53 бойовиків Робітничої партії Курдистану, які напередодні вбили 13 турецьких громадян, яких тримали в заручниках з 2015 року.

"Було встановлено, що у печері, яка була взята під контроль (ЗС Туреччини - ред.), було раніше застрелено 13 наших громадян. Всі причетні до цього вбивства були нейтралізовані", - повідомив міністр.

Під час операції застосовувалися БПЛА, було уражено 50 цілей, включаючи регіональний штаб РПК.