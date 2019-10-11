Турецкие силы окружили два приграничных города в Сирии

Армия Турции и формирования сирийской оппозиции, воюющей на ее стороне, после двух дней боев окружили два пограничных города на северо-востоке Сирии - Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

По информации телестанции, турецкие войска с союзниками замкнули кольцо окружения после того, как установили контроль над 11 населенными пунктами, расположенными в окрестностях этих городов.

Отмечается, что в Рас-эль-Айн на севере провинции Ракка турецкие военные вошли в промышленную зону, где ведут перестрелки с остающимися там бойцами курдских "Сил народной самообороны", а в Телль-Абъяде вооруженные оппозиционеры вытеснили курдских ополченцев из пригородов Эль-Ябса и Телль-Фандар.

По словам представителя оппозиционной Сирийской свободной армии Фарук Абу Бакра, вооруженная оппозиция является партнером Турции в борьбе с террористическими группировками.

Местные СМИ также сообщают о беспорядочном отступлении курдских отрядов из пограничных районов, вместе с колоннами беженцев они направляются вглубь провинции Хасеке.

Напомним, "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили об уничтожении минимум 14 турецких военных на северо-востоке страны, где Турция проводит военную операцию.