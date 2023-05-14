В Туреччині завершилося голосування на виборах президента

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

Понад 191 тисяча виборчих скриньок було встановлено в 973 округах і 1094 окружних виборчих комісіях по всій Туреччині. Вже о 17:00 завершилось голосування, що розпочалось по всій Туреччині о 08:00 ранку.

Результати голосування мають оголосити о 21:00.

Якщо в першому турі не буде досягнуто абсолютної більшості дійсних голосів, діятиме календар виборів, підготовлений для другого туру президентських виборів, які відбудуться 28 травня.

Для обрання одному із претендентів у першому турі необхідно набрати понад 50% голосів. В іншому випадку призначається другий тур, куди виходять два кандидати, які отримали найбільшу підтримку виборців.

Хто балотувався на пост президента

Всього на посаду голови Туреччини претендували 4 кандидати.

Крім президента Реджепа Тайїпа Ердогана, свою кандидатуру висунув глава РНП Кемаль Киличдароглу, лідер націоналістичного альянсу Сінан Оган і кандидат від Партії Батьківщини Мухаррем Індже - головний суперник Ердогана на виборах 2018 року. Однак Індже 11 травня оголосив про зняття своєї кандидатури.

Головний опонент Реджепа Таїпа Ердогана – 74-річний Кемаль Киличдароглу, депутат турецького парламенту з 2002 року. Очолює Республіканську народну партію - найстарішу у Туреччині, лідером якої був і засновник сучасної Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк.

Детальніше про президентську кампанію в Туреччині, передвиборні розклади, ймовірність зміни влади й про те, що це може означати для України - можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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