ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Туреччині пляж закрили через виявлення боєприпасів. Частину з них уже вдалося витягти

Новость на русском →
Туреччина, Понеділок 31 липня 2023 18:01
У Туреччині пляж закрили через виявлення боєприпасів. Частину з них уже вдалося витягти Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Поблизу турецького курорту Шиле виявили 28 боєприпасів, пляж закрили для відвідувачів. Водолазам уже вдалося витягти частину з них.

Про це заявив Офіс губернатора Стамбула, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Зазначається, що 8 із 28 боєприпасів, виявлених у морі поблизу Шиле, було вивантажено для ідентифікації та знищення.

"Цей район було взято під охорону після того, як 28 липня о 09:00 у морі на узбережжі Шиле було виявлено боєприпаси, що не розірвалися", - йдеться у заяві.

У Туреччині пляж закрили через виявлення боєприпасів. Частину з них уже вдалося витягти

Фото: Шиле (google.com/maps)

Деталі інциденту

У довідці зазначалося, що дайвінг цього дня неможливий через погодні умови. Також зазначалося, що за 10 метрів від берега на глибині 1-1,5 метра виявлено 9 підозрілих об'єктів.

Їх вдалося виявити під час водолазних робіт, проведених 29 липня на тому самому місці.

Знищення виявлених боєприпасів відбудеться в середу, після вжиття необхідних заходів безпеки.

Викид морських мін в Одеській області

Нещодавно в Одеській області здетонували дві морські міни. Унаслідок цього постраждав дачний будинок.

Також у січні хвилями викинуло на берег Одеси морську якірну міну. Її знищили вибухотехніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стамбул пляжі Турция
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні