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Туреччина звинуватила Швецію у порушенні зобов'язань щодо вступу в НАТО

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Субота 21 січня 2023 21:05
Туреччина звинуватила Швецію у порушенні зобов'язань щодо вступу в НАТО Фото: Туреччина звинуватила Швецію у порушенні зобов'язань щодо вступу в НАТО (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

МЗС Туреччини звинуватило Швецію у порушенні зобов'язань, взятих перед Анкарою щодо процесу членства в НАТО, які увійшли до тексту меморандуму, підписаного на останньому саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Туреччини.

Як повідомляється, напередодні лідер данської ультраправої партії "Жорсткий курс" Расмус Палудан отримав дозвіл провести біля посольства Туреччини у Стокгольмі акцію зі спаленням Корану.

У турецькому МЗС заявили, що спалення Корану у Стокгольмі свідчить про рівень ісламофобії, расизму та дискримінації в Європі.

У відомстві також зазначили, що не бачать з боку Швеції кроків щодо боротьби з тероризмом.

"Ми ще раз наголошуємо, що очікуємо від Швеції конкретних та ефективних кроків окрім риторики, особливо у боротьбі з тероризмом, відповідно до її зобов'язань щодо тристороннього меморандуму", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що запланований візит шведського міністра оборони Пала Джонсона до Анкари скасовано після того, як влада дала дозвіл на проведення акцій протесту в Стокгольмі, заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що рівень переговорів із Туреччиною щодо вступу Швеції до НАТО перебуває на позитивній стадії.

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