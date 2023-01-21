Туреччина звинуватила Швецію у порушенні зобов'язань щодо вступу в НАТО
МЗС Туреччини звинуватило Швецію у порушенні зобов'язань, взятих перед Анкарою щодо процесу членства в НАТО, які увійшли до тексту меморандуму, підписаного на останньому саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Туреччини.
Як повідомляється, напередодні лідер данської ультраправої партії "Жорсткий курс" Расмус Палудан отримав дозвіл провести біля посольства Туреччини у Стокгольмі акцію зі спаленням Корану.
У турецькому МЗС заявили, що спалення Корану у Стокгольмі свідчить про рівень ісламофобії, расизму та дискримінації в Європі.
У відомстві також зазначили, що не бачать з боку Швеції кроків щодо боротьби з тероризмом.
"Ми ще раз наголошуємо, що очікуємо від Швеції конкретних та ефективних кроків окрім риторики, особливо у боротьбі з тероризмом, відповідно до її зобов'язань щодо тристороннього меморандуму", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що запланований візит шведського міністра оборони Пала Джонсона до Анкари скасовано після того, як влада дала дозвіл на проведення акцій протесту в Стокгольмі, заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що рівень переговорів із Туреччиною щодо вступу Швеції до НАТО перебуває на позитивній стадії.
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