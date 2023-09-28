UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччина у жовтні може ратифікувати вступ Швеції до НАТО, - Reuters

Фото: Туреччина може ратифікувати вступ Швеції до НАТО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Туреччина може ратифікувати вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Обговорення відбудеться в середині наступного місяця.

Про це розповів новий голова Сенату США з міжнародних відносин Бен Кардін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кардін повідомив, що обговорював питання про вступ Швеції до НАТО з турецькими офіційними особами на зустрічі послів НАТО.

"Вони стверджують, що це буде зроблено в першій половині наступного місяця... Якщо це дійсно так, то принаймні питання з НАТО вирішено, але є й інші питання, окрім вступу до НАТО, які мають стати частиною наших обговорень у міру просування вперед", - сказав він.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. З того часу її не ратифікували лише Туреччина та Угорщина.

Ми також писали, що за словами турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, Туреччина ратифікує членство Швеції у Північноатлантичному альянсі у випадку, якщо США схвалять продаж винищувачів F-16 Анкарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиШвеціяТурцияРеджеп Тайіп Ердоган