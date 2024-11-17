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Туреччина завадила президенту Ізраїлю потрапити на саміт в Баку

Туреччина, Неділя 17 листопада 2024 17:19
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Туреччина завадила президенту Ізраїлю потрапити на саміт в Баку Фото: президент Ізраїлю Іцхак Герцог (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Туреччина не дозволила проліт літаку президента Ізраїлю Іцхака Герцога. Його візит на кліматичну конференцію ООН в Баку скасовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

Видання заявило, що Герцог скасував свій запланований візит на кліматичну конференцію ООН, яка проходила в столиці Азербайджану Баку.

Причиною скасування візиту назвали "проблеми безпеки", які виникли після оцінки ситуації.

Однак, як повідомляє газета Yedioth Ahronot, джерела в МЗС Азербайджану оголосили, що справжня причина полягає в тому, що Туреччина не дозволила президентському літаку Ізраїлю "Крило Сіону" проходити через свій повітряний простір.

Зауважимо, що відносини між Ізраїлем та Туреччиною залишаються доволі напруженими. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на палестинського мітингу в Стамбулі та назвав Ізраїль "окупантом".

У відповідь на це Тель-Авів навіть доручив своїм дипломатам виїхати з Туреччини.

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