ua en ru
Пн, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина закупить газ у американської компанії ExxonMobil замість російського

Туреччина, Понеділок 29 квітня 2024 09:13
UA EN RU
Туреччина закупить газ у американської компанії ExxonMobil замість російського Фото: Туреччина купуватиме газ у ExxonMobil замість російського (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Туреччина веде переговори з американським енергетичним гігантом ExxonMobil про багатомільярдну угоду купівлі скрапленого природного газу (СПГ), щоб знизити свою залежність від російських енергоносіїв.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.

Туреччина прагне створити "новий портфель поставок", який зробить її менш залежною від будь-якого окремого партнера, і отримає до 2,5 млн тонн СПГ на рік у рамках довгострокової угоди, яка обговорюється з Exxon, повідомив Байрактар.

За його словами, контракт може бути підписаний на десять років, комерційні умови угоди з Exxon все ще обговорюються.

На Росію припадає близько 40% турецького споживання ЗПГ. Москва також є найбільшим постачальником нафти до Туреччини. Туреччина, яка має мало нафти і газу, сильно залежить від імпорту з Росії, Азербайджану та Ірану, а також СПГ з Алжиру, Катару, США та Нігерії.

Угода Туреччини з Exxon запланована в той час, коли російський експорт до Європи падає, оскільки Європа збільшує закупівлю ЗПГ у світових виробників, щоб скоротити імпорт російського трубопровідного газу у відповідь на вторгнення Кремля в Україну.

Втрата Кремлем європейського ринку

Росія фактично втратила європейський ринок трубопровідного газу, який колись був її основним експортним ринком. Постачання газу до Європи енергетичним монополістом "Газпромом" у 2023 році скоротилося до 28,3 млрд кубометрів. У 2018-2019 роках річний потік сягав 175-180 млрд кубометрів.

Російський експорт зрідженого природного газу до Європи у 2023 році впав на 1,9% до 15,8 млн тонн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Газ
NEWS
Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Понад 1300 окупантів та 37 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме