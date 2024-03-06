Туреччина закрила термінал для російської нафти через санкції США

Компанія Global Terminal Services (GTS), яка управляє терміналом у південно-східній турецькій провінції Хатай, заявила, що повідомила своїм клієнтам, що не прийматиме жодних товарів з Росії.

"GTS вирішила припинити всі можливі зв'язки з російською нафтою і відповідно заявила своїм клієнтам наприкінці лютого 2024 року, що навіть якщо не буде порушень будь-яких законів, правил чи санкцій, вона не прийматиме ні продукцію російського походження, ні будь-яку продукцію, завантажену з Росії, як додатковий захід до чинних санкційних правил", - повідомили s в GTS.

У заяві йдеться, що всі попередні операції повністю відповідали санкціям, включаючи цінову межу країн "Великої сімки".

"Новий підхід GTS є додатковим заходом щодо усунення наслідків діяльності, який знаходиться за межами її досяжності та контролю, незважаючи на зусилля щодо дотримання всіх застосовних санкцій", - додали в GTS.

Санкції США

Загроза США застосувати санкції до фінансових фірм, які ведуть бізнес із Росією, вже охолодила турецько-російську торгівлю, порушивши або сповільнивши деякі платежі як за нафту, що імпортується, так і за турецький експорт.

Термінал GTS, який імпортує, експортує та зберігає паливо та сиру нафту, минулого року отримав 11,74 мільйона барелів російської сирої нафти та палива, як показують дані судноплавної аналітичної компанії Kpler.

Він став сьомим за величиною імпортним терміналом Туреччини за обсягом, піднявшись із 10-го місця у 2021 році. Його імпорт нафти та палива з Росії у 2023 році приблизно у сім разів перевищив загальний обсяг, отриманий із усіх джерел у 2021 році, останньому повному році перед вторгненням Росії до України.

Експорт з терміналу також підскочив у 2023 році, збільшившись майже вп'ятеро порівняно з 2021 роком і становивши приблизно 24,7 мільйона барелів.

Останній танкер, що розвантажився в Дортилі, прибув 19 лютого, доставивши 511 тисячі барелів дизельного палива з російського балтійського порту Приморськ.

Звичайними пунктами призначення нафти, що експортується з Дортіолу, були грецькі порти Корінф, Елефсіс та Салоніки, а також центри торгівлі, переробки та зберігання нафти Північно-Західної Європи у Роттердамі та Антверпені.

Анкара виступає проти санкцій Заходу щодо Москви, незважаючи на критику російського вторгнення в Україну два роки тому. Протягом усього конфлікту їй вдавалося підтримувати тісні зв'язки як із Москвою, так і з Києвом.

Туреччина стала одним із найбільших імпортерів російської нафти та палива з 2022 року, після того, як Захід ввів санкції проти Москви за вторгнення в Україну. Росія відповіла