Туреччина візьме участь у саміті миру: хто поїде у Швейцарію від Анкари
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан представлятиме країну на Глобальному саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Він вже підтвердив свою участь у заході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TGRT Haber.
"Ми представлятимемо нашу країну на українському саміті миру у Швейцарії", - сказав Фідан.
Він додав, що під час зустрічі турецька делегація поділиться своїми поглядами на досягнення справедливого миру в Україні.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройде з 15-16 червня у Швейцарії. Він буде присвячений обговоренню формули миру президента України Володимира Зеленського.
Україна та Швейцарія запросили на саміт миру 160 держав, проте не всі з них наразі підтвердили свою участь, а деякі країни взагалі відмовилися.
Участь у саміті підтвердили близько 90 країн, причому частина делегацій буде представлена не на вищому рівні.
Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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