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Турция примет участие в саммите мира: кто поедет в Швейцарию от Анкары

Турция, Среда 12 июня 2024 18:20
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Турция примет участие в саммите мира: кто поедет в Швейцарию от Анкары Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан будет представлять страну на Глобальном саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Он уже подтвердил свое участие в мероприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TGRT Haber.

"Мы будем представлять нашу страну на украинском саммите мира в Швейцарии", - сказал Фидан.

Он добавил, что во время встречи турецкая делегация поделится своими взглядами на достижение справедливого мира в Украине.

Глобальный саммит мира

Напомним, Глобальный саммит мира пройдет с 15 по 16 июня в Швейцарии. Он будет посвящен обсуждению формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Украина и Швейцария пригласили на саммит мира 160 государств, однако не все из них подтвердили свое участие, а некоторые страны вообще отказались.

Участие в саммите подтвердили около 90 стран, причем часть делегаций будет представлена не на высшем уровне.

Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет, - читайте в материале РБК-Украина.

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Турция Саммит мира Швейцария
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